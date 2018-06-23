ФОТО: На военном кладбище возложили венки в память о павших в Освободительной войне

Утром Дня победы, в 8:30, состоялось возложение венков павшим в Освободительной войне на военном кладбище.
Присутствовали мэр Таллинна Таави Аас, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр обороны Юри Луйк и другие.
Утром Дня победы, в 8:30, состоялось возложение венков павшим в Освободительной войне на военном кладбище.
Присутствовали мэр Таллинна Таави Аас, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр обороны Юри Луйк и другие.
Digitaalse transformatsiooni projektimeeskonna lii…
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL
Tähtaeg: 30.06.2018
Euroopa kohtu kohtujuristi kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 13.07.2018
Raamatupidaja
VOLVO ESTONIA OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 29.06.2018
Ostuagent
KB AUTO EESTI OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.07.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.