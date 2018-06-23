23.06.2018, 10:10

ФОТО: На военном кладбище возложили венки в память о павших в Освободительной войне

 (28)
rus.delfi.ee
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Galerii: 28 pilti
Foto: Priit Simson

Утром Дня победы, в 8:30, состоялось возложение венков павшим в Освободительной войне на военном кладбище.

Присутствовали мэр Таллинна Таави Аас, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр обороны Юри Луйк и другие.

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