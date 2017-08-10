ФОТО: На учениях под Таллинном штурмовик США приземлился прямо на дорожный знак

Генштаб Сил обороны сообщил, что на участке шоссе Ягала-Кяравете во время учений один из американских военных самолетов получил легкие повреждения, в связи с чем данный отрезок будет перекрыт до завтрашнего дня.
Инцидент произошел под конец учений, когда один из штурмовиков A-10 при посадке на шоссе снес пластиковое ограждение и дорожный знак. Пилот не пострадал.
Участок шоссе Ягала-Кяравете закрыт для движения до завтрашнего утра. Самолет осматривают механики.
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