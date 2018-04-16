16.04.2018, 13:15

ФОТО: На таллиннской конференции ”Европейские Левые сегодня” протестовали против бомбардировок в Сирии и НАТО

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rus.delfi.ee
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Konverents “Ühiskonna meeleolude muutumine nõukogudejärgses ruumis” Foto: Vasakpartei

В Таллинне в конференц-зале гостиницы Radisson Blue Sky в течение двух дней 14 и 15 апреля проходила конференция под общим названием ”Европейские Левые сегодня”.

Темы конференции касались вопроса трансформации общественных настроений на постсоветском пространстве и Европейском Союзе. Обсуждения проводились в четырёх панелях: права женщин и феминизм, борьба против всесилия банковского капитала, права человека труда и социальная справедливость, единство Левых в Европе и их отношения с профсоюзами, права человека (программа).

Валев Калд, председатель правления ОЛПЭ говорит: ”Для нас, Левых Эстонии, проведение подобной конференции под эгидой Европейской Левой партии очень важно в преддверии парламентских выборов в нашей стране и выборов в Европарламент в 2019 году. В средствах массовой информации называют правительство коалиции IRL, социал-демократов и Центриской партии Левым правительством. Наша задача объяснить избирателю Эстонии, что никакого отношения к Левой идеологии правящая коалиция не имеет. По существу, все партии, входящие в эту коалицию, являются партиями буржуазно-либерального толка, которых не заботят проблемы человека труда. Единственным представителем Левой идеологии в Эстонии является ОЛПЭ”.

В мероприятий приняли участие представители Левых партий и движений из Франции, Финляндии, Кипра. Членом Европейской Левой партии (www.european-left.org) от нашей страны является Объединённая Левая партия Эстонии. Участниками дискуссий в панелях были (в программе).

В работе конференции приняли участие как члены ОЛПЭ из регионов, так и почетные гости: профессора, политологи, учёные, члены русского академического общества, бывшие руководители Левой партии Эстонии, политики из других партий. Так, с приветственными словами выступили депутат Рийгикогу Оудекки Лооне, а также представитель списка Сависаара депутат Маардуского городского собрания Николай Дегтяренко.

На конференции обсуждали в том числе мировую безопасность. Участники дискуссии осудили действия Америки и Англии.

ТОП

”Последнее время США и страны-сателлиты из Евросоюза накаляют обстановку в мире, беспардонно попирая нормы международного права. Бомбардировки в Сирии — это агрессия против суверенного государства без санкции Совета Безопасности ООН. Мы не можем оставить без внимания, что правительство Эстонии поддержало эти атаки. Таким образом, наше правительство поддержало незаконную агрессию. Страны НАТО в очередной раз показали, кто на самом деле является агрессором! Мы обращаемся ко всем здравомыслящим силам с призывом присоединиться к протесту против внешней политики США и НАТО в целом. Это политика угрожает миру во всем мире и может спровоцировать конфликт глобального масштаба. Этого нельзя допустить. СТОП НАТО!”, — говорится в пресс-сообщении ОЛПЭ.

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