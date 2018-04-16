ФОТО: На таллиннской конференции ”Европейские Левые сегодня” протестовали против бомбардировок в Сирии и НАТО

В мероприятий приняли участие представители Левых партий и движений из Франции, Финляндии, Кипра. Членом Европейской Левой партии (www.european-left.org) от нашей страны является Объединённая Левая партия Эстонии. Участниками дискуссий в панелях были (в программе).

В работе конференции приняли участие как члены ОЛПЭ из регионов, так и почетные гости: профессора, политологи, учёные, члены русского академического общества, бывшие руководители Левой партии Эстонии, политики из других партий. Так, с приветственными словами выступили депутат Рийгикогу Оудекки Лооне, а также представитель списка Сависаара депутат Маардуского городского собрания Николай Дегтяренко.

На конференции обсуждали в том числе мировую безопасность. Участники дискуссии осудили действия Америки и Англии.

”Последнее время США и страны-сателлиты из Евросоюза накаляют обстановку в мире, беспардонно попирая нормы международного права. Бомбардировки в Сирии — это агрессия против суверенного государства без санкции Совета Безопасности ООН. Мы не можем оставить без внимания, что правительство Эстонии поддержало эти атаки. Таким образом, наше правительство поддержало незаконную агрессию. Страны НАТО в очередной раз показали, кто на самом деле является агрессором! Мы обращаемся ко всем здравомыслящим силам с призывом присоединиться к протесту против внешней политики США и НАТО в целом. Это политика угрожает миру во всем мире и может спровоцировать конфликт глобального масштаба. Этого нельзя допустить. СТОП НАТО!”, — говорится в пресс-сообщении ОЛПЭ.