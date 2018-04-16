ФОТО: На таллиннской конференции ”Европейские Левые сегодня” протестовали против бомбардировок в Сирии и НАТО

В Таллинне в конференц-зале гостиницы Radisson Blue Sky в течение двух дней 14 и 15 апреля проходила конференция под общим названием ”Европейские Левые сегодня”.
Темы конференции касались вопроса трансформации общественных настроений на постсоветском пространстве и Европейском Союзе. Обсуждения проводились в четырёх панелях: права женщин и феминизм, борьба против всесилия банковского капитала, права человека труда и социальная справедливость, единство Левых в Европе и их отношения с профсоюзами, права человека (программа).
Валев Калд, председатель правления ОЛПЭ говорит: ”Для нас, Левых Эстонии, проведение подобной конференции под эгидой Европейской Левой партии очень важно в преддверии парламентских выборов в нашей стране и выборов в Европарламент в 2019 году. В средствах массовой информации называют правительство коалиции IRL, социал-демократов и Центриской партии Левым правительством. Наша задача объяснить избирателю Эстонии, что никакого отношения к Левой идеологии правящая коалиция не имеет. По существу, все партии, входящие в эту коалицию, являются партиями буржуазно-либерального толка, которых не заботят проблемы человека труда. Единственным представителем Левой идеологии в Эстонии является ОЛПЭ”.