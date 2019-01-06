06.01.2019, 17:05

ФОТО | На такси съездить дешевле: фирма по доставке еды резко повысила цены

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rus.delfi.ee
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a1 kategooria sõiduk
a1 kategooria sõidukFoto: Taavi Sepp

После того, как с рынка доставки еды на дом исчезла фирма Mychef, ее конкурент Wolt оказался в положении монополиста и повысил цены более чем в два раза!

В редакцию Delfi обратился возмущенный читатель, который еще в сентябре прошлого года платил за доставку еды курьером фирмы Wolt 5,90 евро. Но в эти выходные клиент обнаружил, что стоимость доставки возросла до 12,90 евро — более чем на 100%!

Курьерская фирма Myshef внезапно прекратила деятельность 16.12.2018, при этом не объяснив причин этого шага ни клиентам, ни партнерам. "Теперь, когда на рынке только один крупный игрок Wolt, его прежнюю фиксированную цену доставки как волной смыло", - в гневе прокомментировал читатель.

Сравните стоимость доставки одинакового заказа в сентябре и январе:

Скриншот books.google.ee


Скриншот
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Спасибо за ответы и удачи!
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