ФОТО: На стадионе ”Калев” начались сводные репетиции праздника танца

С сегодняшнего дня участники XII Молодежного праздника танца участвуют на стадионе ”Калев” в сводных репетициях, и вечером проведут первую репетицию с музыкантами. Первое представление праздника танца состоится завтра вечером в 19:00 часов, сказано в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

В первой половине недели 585 танцевальных и гимнастических коллективов провели по группам репетиции на девяти репетиционных площадках по всему городу. С сегодняшнего дня все участники праздника танца, а их почти 8 500, вместе с музыкантами уже на стадионе ”Калев” оттачивают последние движения.

”Если вспомнить первоначальную идею XII Молодежного праздника танца, то она идентична тому, что мы достигли на сегодняшний день. Даже структура постановки точно такая же, как задумывалась вначале”, говорит перед праздником автор идеи праздника танца Меэлис Компус. Всем, кто придет смотреть представления праздника танца на стадион ”Калев” или будет смотреть по телевизору, автор идеи праздника советует также задуматься о своих корнях.

Вместе с танцорами на стадионе ”Калев” репетируют также ансамбль и солисты праздника танца. Перед праздником сводный ансамбль провел множество совместных репетиций, а также в начале июня провели вместе два полных длинных и заполненных музыкой дня. По словам музыкального руководителя танцевального праздника Кристьяна Прикс, вся необходимая предварительная работа уже сделана. ”Теперь на месте можно только отработать нюансы”, подтвердил Прикс. Ансамблю нравятся многие песни из праздника этого года. ”С одной стороны, здорово играть ритмичную музыку, в которой заложена скорость танца, но с другой стороны нам нравятся и отрывки, перед трогательностью которых не могут устоять даже опытные музыканты”, добавил он.

Главный постановщик XII Молодежного праздника песни и танца Маргус Тоомла от танцевальных представление прежде всего ожидает, что на танцевальной площадке и вокруг нее у всех будет общее прекрасное чувство. ”Еще сильнее чем то, что мы испытывали два с половиной года во время подготовки к празднику. Я также желаю, чтобы этот праздник, представление и история запомнились бы детям как что-то радостное, светлое и позитивное”, добавил Тоомла.

В основу праздника танца ”Mina jään” легла легенда ”На рассвете и в сумерках”. Это история о вечных ценностях, которые передаются из поколения в поколение, и об ответственности беречь их.