ФОТО: На совместном заседании в Латвии эстонских министров назвали на латышский манер

Так, Урмас Рейнасалу написал в Facebook, что с легкой руки организторов получил имя Урмасс, Тоомас Тынисте — Томасс Тенисте, Рийна Сиккут — Сикуте, Кадри Симсон — Симсоне.

О своем новом имени поведал и министр окружающей среды ”Симс Кийслерс”. ”Хорошо узнать на заседании правительства, кем ты являешься”, — сыронизировал он в соцсетях.