21.08.2018, 16:50

ФОТО: На совместном заседании в Латвии эстонских министров назвали на латышский манер

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rus.delfi.ee
EST 11
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Eesti-Läti valitsuste ühisistungil lätistati ministrite nimed Foto: Facebook

Сегодня члены правительства Эстонии отравились с рабочим визитом в Латвию, где на совместном заседании им ”присвоили” латышские имена.

Так, Урмас Рейнасалу написал в Facebook, что с легкой руки организторов получил имя Урмасс, Тоомас Тынисте — Томасс Тенисте, Рийна Сиккут — Сикуте, Кадри Симсон — Симсоне.

О своем новом имени поведал и министр окружающей среды ”Симс Кийслерс”. ”Хорошо узнать на заседании правительства, кем ты являешься”, — сыронизировал он в соцсетях.

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