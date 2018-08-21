ФОТО: На совместном заседании в Латвии эстонских министров назвали на латышский манер(17)
Сегодня члены правительства Эстонии отравились с рабочим визитом в Латвию, где на совместном заседании им ”присвоили” латышские имена.
Сегодня члены правительства Эстонии отравились с рабочим визитом в Латвию, где на совместном заседании им ”присвоили” латышские имена.
Так, Урмас Рейнасалу написал в Facebook, что с легкой руки организторов получил имя Урмасс, Тоомас Тынисте — Томасс Тенисте, Рийна Сиккут — Сикуте, Кадри Симсон — Симсоне.
О своем новом имени поведал и министр окружающей среды ”Симс Кийслерс”. ”Хорошо узнать на заседании правительства, кем ты являешься”, — сыронизировал он в соцсетях.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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