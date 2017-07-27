27.07.2017, 17:30

ФОТО: На Штромке состоялось торжественное открытие обновленного парка

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rus.delfi.ee
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Stroomi rand
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на Штромке состоялось открытие прибрежного парка. Символическую ленту перерезал и с приветственной речью выступил старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Всем желающим был предложен торт.


В ходе масштабных ремонтных работ были установлены новые скамейки, кабины для переодевания, мусорки, системы для крепления велосипедов, указатели и инфотаблички. Также была обновлена площадка для пикника Мериметса и пролегающая через парк дорога.

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