В церкви присутствовал президент Арнольд Рюйтель со своей супругой Ингрид.
ФОТО: На рождественской службе в церкви Олевисте присутствовал Арнольд Рюйтель с супругой(39)
Сегодня, 24 декабря, в Таллинне в церкви Олевисте прошла традиционная рождественская служба.
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