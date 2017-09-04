04.09.2017, 15:10

ФОТО: На пресс-конференцию союза Сависаара, Сыырумаа и Мыйза пришлось вызывать скорую

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Toomas Lepale kutsuti kiirabi
Toomas Lepale kutsuti kiirabiFoto: Karin Kaljuläte

С проходившей сегодня пресс-конференции "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" увезли в больницу бывшего главу Tallinna TV Тоомаса Леппа, которому стало плохо.

Когда у дверей кафе Wabadus появилась машина скорой помощи, все взгляды сразу обратились на Эдгара Сависаара, у которого и ранее наблюдались проблемы со здоровьем. Однако обвиняемый в коррупции экс-мэр чувствовал себя хорошо: ел закуски и общался с присутствующими.

Скорая помощь же забрала бывшего главу Tallinna TV Тоомаса Леппа, которому стало плохо в душном кафе. По словам свидетелей, из носа у него шла кровь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии