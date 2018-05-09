09.05.2018, 20:02

ФОТО: На пляже в Пярну народ уже купается

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rus.delfi.ee
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Pärnu rand 09.05.2018
Pärnu rand 09.05.2018Foto: Ago Tammik

Лето уже почти наступило, люди сняли с себя теплую одежду, а некоторые даже уже осмелились залезть в воду.

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