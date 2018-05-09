ФОТО: На пляже в Пярну народ уже купается

Лето уже почти наступило, люди сняли с себя теплую одежду, а некоторые даже уже осмелились залезть в воду.
TOP НОВОСТИ
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День Победы и День Европы
09.05.2018
"Засунул руку в штаны". Астролог Игорь Манг оказался в центре скандала с домогательствами
09.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре больших мифа о страховании жизни
-
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
-
-
-
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
-
-
Arendusdirektor, juhatuse liige
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Tähtaeg: 19.05.2018
Совершенные в течение апреля в Ида-Вирумаа два громких убийства, когда руками мужчин были убиты девушка в Кохтла-Ярве и женщина в Нарве, повлекут за собой кадровые изменения в Идаской префектуре. Сообщивший об этом глава МВД говорит о должностной халатности и должностной ответственности, пишет Põhjarannik.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Самые модные многоквартирные жилые дома столицы
Некрасивый инцидент произошел после окончания парада Победы на Красной площади. Президент России Владимир Путин направлялся в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, когда сотрудник охраны (видимо, ФСО) довольно резво оттеснил оказавшегося у него на пути ветерана Великой Отечественной войны, пишет МК.