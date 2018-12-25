25.12.2018, 14:25

ФОТО: На пляже Суурупи вода стала кроваво-красной

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rus.delfi.ee
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Punavetikatest punane meri Suurupis
Punavetikatest punane meri SuurupisFoto: Sotsiaalmeedia

В Суурупи вода в море окрасилась в кроваво-красный. Причина странного явления в красных водорослях.

По словам заведующего лабораторией морской биологии в Морском институте Тартуского университета Георга Мартина, такое явление обычно возникает осенью или зимой, когда штормы отрывают водоросли от морского дна. "Оказавшиеся у берега водоросли гниют и начинают выделять красный, зеленый или коричневый цвет и окрашивать воду", — пояснил он Eesti Päevaleht.

По словам Мартина, в этом явлении нет ничего особенно необычного. Зимой такие пятна цвета могут возникать и на льду.

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