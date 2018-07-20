ФОТО: На пляже Пикакари сотрудники МуПо призвали нудистов к порядку

Вчера муниципальная полиция Таллинна была замечена на пляже Пикакари на Пальяссааре, где призвала к порядку людей, загорающих без одежды.

Как рассказал Delfi один из нудистов, пожелавший остаться анонимным, сотрудники МуПо велели всем, кто находился на пляже (в общей сложности около 15 человек) нагишом, ”надеть штаны”. ”Ну сколько можно! Прибейте таблички, что это гей-пляж или что-то в этом духе. И все будет нормально. Пусть люди загорают спокойно!” — возмущается нудист.

Главный специалист службы внутреннего контроля МуПо Яан Вартер подтвердил, что чиновники посетили пляж, но по, его словам, в целях осуществления надзора за парковкой.

”Таллиннская муниципальная полиция при исполнении своих обязанностей руководствуется правовыми актами Таллинна и законами Эстонской Республики и опирается на исходящие из этих актов права”, — ответил он на вопрос, зачем сотрудники МуПо делали замечания нудистам.