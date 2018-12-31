31.12.2018, 15:28

ФОТО: На площади Вабадузе устанавливают бетонные ограждения

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 27 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе состоится праздничная концертная программа. В полночь будет фейерверк. Также зрителей ждет концертная программа. Подъезд транспорта к площади ограждают при помощи бетонных сооружений.

Праздничная программа начнется в 21.30. Зрителей ждет двухчасовой новогодний концерт ”Вперед на все сто, Таллинн!” На концерте выступят: Уудо Сепп, Майан, группа Shanon, ансамбль 2 Quick Start, рэпер Генка и Пауль Оя”.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.

Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.

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