ФОТО: На площади Вабадузе устанавливают бетонные ограждения

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе состоится праздничная концертная программа. В полночь будет фейерверк. Также зрителей ждет концертная программа. Подъезд транспорта к площади ограждают при помощи бетонных сооружений.
Праздничная программа начнется в 21.30. Зрителей ждет двухчасовой новогодний концерт ”Вперед на все сто, Таллинн!” На концерте выступят: Уудо Сепп, Майан, группа Shanon, ансамбль 2 Quick Start, рэпер Генка и Пауль Оя”.
Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.
Безопасность на площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники. На территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.
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