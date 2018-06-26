ФОТО: На площади Вабадузе митинговали за доступность препарата для лечения отравления наркотиками

Сегодня во второй половине дня на площади Вабадузе в Таллинне состоялся митинг, участники которого требовали сделать доступнее препарат налоксон, который используется при отравлении или передозировки наркотиками.
26.06.2018, 22:00
Сегодня во второй половине дня на площади Вабадузе в Таллинне состоялся митинг, участники которого требовали сделать доступнее препарат налоксон, который используется при отравлении или передозировки наркотиками.
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