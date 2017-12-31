ФОТО: На площади Вабадузе идет подготовка к грандиозному концерту

31 декабря в Таллинне на площади Вабадузе пройдет специальная программа ”В юбилейный год на все сто”, с которой начнутся мероприятия юбилейного года Эстонской Республики. На площади состоится грандиозный новогодний концерт, сообщает Майя Бурлака, консультант по общению с прессой ЭР 100.

”Специальной программой ”В юбилейный год на все сто” мы откроем юбилейный год Эстонской Республики, который начнется уже завтра. Это будет стартом для более чем тысячи мероприятий, которые пройдут по всему миру”, – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

”В сотрудничестве с ЭР100 и ERR мы организуем на центральной площади Таллинна грандиозный концерт - выступят многими любимые эстонские артисты и, естественно, прозвучит новогоднее обращение президента Эстонии”, — делится радостью старейшина управы Кесклинна Владимир Свет. Концерт начнется на главной площади Таллинна в 21:30, кульминацией вечера станет новогоднее приветствие президента и салют. На бесплатном новогоднем концерте выступят Анне Вески, Иво Линна, Геттер Яани, Smilers, Марью Ляник и Карл-Эрик Таукар.

Организацией специальной программы, которая состоится в Таллинне на площади Вабадузе, занимается организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии, управа Кесклинна и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.

Важная информация для тех, кто собирается на концерт ”В юбилейный год на все сто”:

Следите за изменениями в организации дорожного движения, требованиях безопасности и порядка.

Территория празднования будет огорожена, расположение входов и прочая организационная информация находится на интернет-странице управы Кесклинна: www.tallinn.ee/kesklinn (на схеме дорожного движения перекрытая территория обозначена красным цветом).

В новый год общественный транспорт будет работать по воскресному графику, но в новогоднюю ночь будут добавлены дополнительные ночные рейсы.

Обеспечением порядка в течение вечера будут заниматься полиция и охранная фирма, на площади будет находиться пункт первой медицинской помощи и спасательная команда.