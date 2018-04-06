ФОТО: На Певческом поле идет подготовка трассы старта юбилейных походов ЭР100

В субботу, 7 апреля, в 12:00 на проходящей на Таллиннском певческом поле Походной ярмарке серию юбилейных походов ЭР100 откроет заезд на фэтбайках. В 11:00 и в 14:00 с Певческого поля начнутся и два первых похода ЭР100, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, юбилейный год подарит всем множество возможностей открыть для себя природу Эстонии.

”На Походной ярмарке будет дан старт серии юбилейных походов ЭР100. Начиная с апреля каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов в разные уголки Эстонии”, — сказала Соэ.

В 12:00 начнутся гонки на фэтбайках, которые дадут старт серии юбилейных походов ЭР100. Для гонок построена специальная трасса, имитирующая походные тропы Эстонии.