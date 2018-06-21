21.06.2018, 17:48

ФОТО: На первом столичном костре Иванова дня было многолюдно


rus.delfi.ee
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ФОТО: На первом столичном костре Иванова дня было многолюдно
Управа района Кристийне

Первый столичный костер Иванова дня 2018 года был зажжен в парке Левенру и собрал рекордное количество посетителей.

Ансамбль Amadeus исполнял танцевальную музыку, на мероприятии проводились лотереи, веселые общественные игры, был открыт детский уголок.

”В этом году праздник Иванова дня проводился в парке Левенру в третий раз. Я очень рад, что костер Иванова дня в районе Кристийне положил начало столичным празднованиям Иванова дня. Благодарю всех наших надежных партнеров, отдельные слова благодарности спасательной команде Лиллекюла, помощникам полицейских и работникам муниципальной полиции, с помощью которых праздник Иванова дня прошел в парке Левенру в безопасной обстановке”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

До встречи в парке Левенру уже в следующую среду, 27 июня, в 19 часов, когда перед публикой выступят Майа Вахтрамяэ и Март Абро. Там же, в непосредственной близости от сцены под открытым небом, пройдет торжественное открытие именной скамейки Хельдура Кармо.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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