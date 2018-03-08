ФОТО: На озере Харку появилась "прорубь Снежной королевы"

На озере Харку любители зимнего купания соорудили прорубь. Она ограждена кусочками льда.
Вероятно, такая ванна на свежем воздухе придется по вкусу Снежной королеве.
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На озере Харку любители зимнего купания соорудили прорубь. Она ограждена кусочками льда.
Вероятно, такая ванна на свежем воздухе придется по вкусу Снежной королеве.
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