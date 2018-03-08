08.03.2018, 11:46

ФОТО: На озере Харку появилась "прорубь Снежной королевы"

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rus.delfi.ee
EST 14
Galerii: 17 pilti
Jääauk Harju järvel Foto: Karin Kaljuläte

На озере Харку любители зимнего купания соорудили прорубь. Она ограждена кусочками льда.

Вероятно, такая ванна на свежем воздухе придется по вкусу Снежной королеве.

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