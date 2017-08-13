ФОТО: На ночном забеге в Раквере участников накормили кошачьей едой

Сегодня ночью в Раквере состоялся ”Ночной забег”, участники которого столкнулись со странной ситуацией: в качестве угощения устроители предложили всем финишировавшим кошачью еду.

”Я думал, что это орешки, поэтому даже попробовал. Я даже не мог подумать, что бегунам предложат кошачью еду. Думаю, многие оказались в этой неприятной ситуации и ждут объяснений”, — поведал Delfi один из участников забега.

Just selline lõbusa kiisukesega pakk sisaldus jooksu lõpetajaile jagatud kingikottides. Delfi lugeja

Представитель Rakvere Maraton OÜ Марко Тоом сказал Delfi, что речь идет о странном совпадении и что на самом деле никто не хотел предлагать кошачью еду в качестве угощения. Всем выдержавшим дистанцию раздали подарочные наборы, где кроме кошачьей еды были еще мюсли, яблоко, вода и шоколад. Кошачья еда была приложена к набору в качестве образца товара и была снабжена соответствующим флайером, но из-за плохой погоды и темноты не все бегуны смогли его заметить.

”Извиняюсь за ошибку, но прошу отнестись к этому с юмором”, — сказал организатор.