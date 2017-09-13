ФОТО: На могиле Николая Таранкова установили памятник стоимостью 60 000 евро

На могиле Николая Таранкова на таллиннском кладбище Сиселинна быстро — всего за месяц — был возведен помпезный надгробный монумент из черного мрамора, пишет Eesti Ekspress.
Согласно некоторым оценкам, его стоимость оставляет 60 00 евро.
Тело криминального авторитета Николая Таранкова с огнестрельными ранами было найдено 14 сентября прошлого года. Его убийца Юрий Воробей приговорен к девяти годам и шести месяца лишения свободы.
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