13.09.2018, 18:10

ФОТО: На месте гибели экскаваторщика в парке Таммсааре горят свечи


rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

В память о мужчине средних лет, который погиб в понедельник под обвалом во время раскопок на краю парка Таммсааре, на месте происшествия зажжены свечи.

Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае в понедельник в 16:46. Обвалились сводчатые потолки старого здания рынка. Под обвал попал работавший на экскаваторе 43-летний мужчина-эстонец, он погиб.

По факту произошедшего начато расследование по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение смерти при игнорировании требований гигиены и безопасности труда. В случае признания виновным за это можно получить до пяти лет тюремного заключения.

Tallinn Hockey weekend
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