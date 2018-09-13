ФОТО: На месте гибели экскаваторщика в парке Таммсааре горят свечи
В память о мужчине средних лет, который погиб в понедельник под обвалом во время раскопок на краю парка Таммсааре, на месте происшествия зажжены свечи.
В память о мужчине средних лет, который погиб в понедельник под обвалом во время раскопок на краю парка Таммсааре, на месте происшествия зажжены свечи.
Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае в понедельник в 16:46. Обвалились сводчатые потолки старого здания рынка. Под обвал попал работавший на экскаваторе 43-летний мужчина-эстонец, он погиб.
По факту произошедшего начато расследование по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение смерти при игнорировании требований гигиены и безопасности труда. В случае признания виновным за это можно получить до пяти лет тюремного заключения.
Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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