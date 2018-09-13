ФОТО: На месте гибели экскаваторщика в парке Таммсааре горят свечи

Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае в понедельник в 16:46. Обвалились сводчатые потолки старого здания рынка. Под обвал попал работавший на экскаваторе 43-летний мужчина-эстонец, он погиб.

По факту произошедшего начато расследование по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение смерти при игнорировании требований гигиены и безопасности труда. В случае признания виновным за это можно получить до пяти лет тюремного заключения.