07.02.2019, 20:10

ФОТО: На месте бывшей гимназии Раннику построят новое здание для Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна


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ФОТО: На месте бывшей гимназии Раннику построят новое здание для Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

Таллинн построит на месте бывшей гимназии Раннику новое здание для Коплиского дома молодежи и районной управы Пыхья-Таллинна, сообщает управа.

В новом здании объемом более 5 тысяч квадратных метров будут созданы современные условия для работы различных кружков и для обслуживания жителей района. В данный момент продолжаются проектировочные работы, подготовлен эскиз здания.

На снимках: эскиз здания Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна. Проектировочные работы ведет Esplan OÜ.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

По словам вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, после того, как амортизированное и пустующее школьное здание по адресу Кари, 13 пришлось снести, город принял решение построить на этом месте общественное здание для обслуживания местных жителей, как это уже сделано, например, в Нымме.

”Нынешнее здание районной управы Пыхья-Таллинна не отвечает современным требованиям. Также оно находится на границе района и многим пыхья-таллиннцам далеко до него добираться”, — сказала Вырк.

Проектируемое здание разбито на две части — со стороны ул. Кари предусмотрены помещения для районной управы, и со стороны ул. Вихури будут построены новые помещения для Коплиского дома молодежи.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, Коплискому дому молодежи хронически не хватало помещений, но после переезда они смогут расширить свою деятельность.

”Касательно районной управы в первую очередь можно порадоваться за социальных работников, которые сейчас работают в крайней тесноте. Строительство нового здания для дома молодежи и управы — еще одна хорошая новость для пыхья-таллиннцев, наряду с открытием нового Социального центра, которое состоится на днях, и строительством новой поликлиники. Все это говорит о том, что район развивается”, — сказал Кальюлайд.

В новом здании Коплиский дом молодежи получит 16 классов для занятий различных кружков и 300-метровый зал, оснащенный современной звукотехникой, который можно будет использовать и для организации концертов и спектаклей.

Перед зданием намечено построить летнюю сцену, скейт-парк и площадку для игр с мячом. Проект предусматривает максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений и посадку новых.

Благодаря строительству нового здания будет приведена в порядок и улица Вихури со стороны ул. Кари. Для безопасности детей парковка будет находится за домом.

Здание будет построено с использованием энергосберегающих технологий. Для районной управы наиболее значительным изменением будет создание нормальных условий для социальных работников, которые годами работали крайне стесненных условиях.

В новом здании клиенты службы защиты детей смогут пользоваться помещениями для проведения терапии и игровой комнатой.

Единственная категория работников, которые переедут в меньшие по размерам помещения — это руководство. Так, площадь кабинетов старейшины и его заместителей сократится в два раза.

В новом здании предусмотрены также помещения для работы различных некоммерческих организаций общей площадью более 500 квадратных метров.

Проект нового здания Коплиского дома молодежи и районной управы Пыхья-Таллинна будет готов осенью нынешнего года. Сдать здание в эксплуатацию намечено в марте 2021 года.

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