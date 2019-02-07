ФОТО: На месте бывшей гимназии Раннику построят новое здание для Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, Коплискому дому молодежи хронически не хватало помещений, но после переезда они смогут расширить свою деятельность.
”Касательно районной управы в первую очередь можно порадоваться за социальных работников, которые сейчас работают в крайней тесноте. Строительство нового здания для дома молодежи и управы — еще одна хорошая новость для пыхья-таллиннцев, наряду с открытием нового Социального центра, которое состоится на днях, и строительством новой поликлиники. Все это говорит о том, что район развивается”, — сказал Кальюлайд.
В новом здании Коплиский дом молодежи получит 16 классов для занятий различных кружков и 300-метровый зал, оснащенный современной звукотехникой, который можно будет использовать и для организации концертов и спектаклей.
Перед зданием намечено построить летнюю сцену, скейт-парк и площадку для игр с мячом. Проект предусматривает максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений и посадку новых.
Благодаря строительству нового здания будет приведена в порядок и улица Вихури со стороны ул. Кари. Для безопасности детей парковка будет находится за домом.
Здание будет построено с использованием энергосберегающих технологий. Для районной управы наиболее значительным изменением будет создание нормальных условий для социальных работников, которые годами работали крайне стесненных условиях.
В новом здании клиенты службы защиты детей смогут пользоваться помещениями для проведения терапии и игровой комнатой.
Единственная категория работников, которые переедут в меньшие по размерам помещения — это руководство. Так, площадь кабинетов старейшины и его заместителей сократится в два раза.
В новом здании предусмотрены также помещения для работы различных некоммерческих организаций общей площадью более 500 квадратных метров.
Проект нового здания Коплиского дома молодежи и районной управы Пыхья-Таллинна будет готов осенью нынешнего года. Сдать здание в эксплуатацию намечено в марте 2021 года.