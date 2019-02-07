ФОТО: На месте бывшей гимназии Раннику построят новое здание для Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна

В новом здании объемом более 5 тысяч квадратных метров будут созданы современные условия для работы различных кружков и для обслуживания жителей района. В данный момент продолжаются проектировочные работы, подготовлен эскиз здания.

На снимках: эскиз здания Коплиского дома молодежи и управы Пыхья-Таллинна. Проектировочные работы ведет Esplan OÜ.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

По словам вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, после того, как амортизированное и пустующее школьное здание по адресу Кари, 13 пришлось снести, город принял решение построить на этом месте общественное здание для обслуживания местных жителей, как это уже сделано, например, в Нымме.

”Нынешнее здание районной управы Пыхья-Таллинна не отвечает современным требованиям. Также оно находится на границе района и многим пыхья-таллиннцам далеко до него добираться”, — сказала Вырк.

Проектируемое здание разбито на две части — со стороны ул. Кари предусмотрены помещения для районной управы, и со стороны ул. Вихури будут построены новые помещения для Коплиского дома молодежи.