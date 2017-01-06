Сегодня утром оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed сообщил Министерству экономики о том, что на пароме Subsea 7 произошла техническая неполадка, в результате которого нарушилось электроснабжение.

”Паром дрейфует в пяти минутах от порта Сыру. Ему на помощь поспешило рыбацкое судно Amazon, которое отбуксирует Subsea 7 в порт Сыру. Amazon прибудет на место в 13:15. Пассажирам и парому опасность не угрожает. На борту находятся 26 пассажиров, четыре члена команды и 16 транспортных средств”, — сообщило предприятие.

Один из пассажиров судна по имени Алари рассказал Delfi, что электричество пропало примерно через час после отплытия.

По словам мужчины, паром отчалил из порта на Хийумаа в 8:15. Некоторые люди остались в машинах, а Алари с другом отправился в трюм, где купил закуски и попить. Примерно через час все огни погасли, и примерно на 30 секунд все погрузилось во тьму.

”Я еще слышал, что пытались завести мотор, но не удалось. Мы были внизу и еще подумали, что свет гаснет, так как заходим в порт. Тогда же пришел капитан и сказал, что что-то случилось”, — поведал читатель.

Никакой паники среди пассажиров не возникло, так как обещали своевременно обо всем оповещать. Капитан скоро снова пришел и сообщил, что начинается ремонт судна, и примерно через час оповестят, как обстоят дела.

”Мы спустились вниз в авто, так как там было достаточно тепло. Некоторые звонили еще на работу и т.д., чтобы оповестить, что задерживаются. Я ходил тоже узнавать, и сказали, что к 13 часам прибудет буксир, и судно отбуксуют. Предполагаю, что к Хийумаа: ведь там лед уже пошел”, — добавил пассажир.

Также, по его словам, что у пассажиров настроение хорошее и их кормят за счет перевозчика.