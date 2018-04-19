ФОТО: На Коплиских линиях падают деревья и промышляют вандалы

На Коплиских линиях рабочие потихоньку расчищают площадку, однако еще многое предстоит сделать — а в части старых домов до сих пор можно увидеть бездомных.

"Был сегодня на Коплиских линиях, и вместе с прекрасной весной жизнь пришла и туда. Визжат пилы и падают деревья, и наравне с усердными рабочими к действиям приступили и вандалы", — отметил вчера фотограф Андрес Путтинг.

Как мы помним, в июле прошлого года в ходе стрельбы в одном из старых зданий пострадали двое охранников. Это дом и сейчас как проходной двор — ничто не помешало бы туда войти.