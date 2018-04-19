19.04.2018, 07:30

ФОТО: На Коплиских линиях падают деревья и промышляют вандалы

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 41 pilti
Kopli liinid 18.04.2018 Foto: Andres Putting

На Коплиских линиях рабочие потихоньку расчищают площадку, однако еще многое предстоит сделать — а в части старых домов до сих пор можно увидеть бездомных.

"Был сегодня на Коплиских линиях, и вместе с прекрасной весной жизнь пришла и туда. Визжат пилы и падают деревья, и наравне с усердными рабочими к действиям приступили и вандалы", — отметил вчера фотограф Андрес Путтинг.

Как мы помним, в июле прошлого года в ходе стрельбы в одном из старых зданий пострадали двое охранников. Это дом и сейчас как проходной двор — ничто не помешало бы туда войти.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Из Санкт-Петербурга в Мурманск: мимо Эстонии пройдет российская плавучая атомная станция ”Академик Ломоносов”. Говорят, что бояться нечего

18.04.2018
20 апреля начнется транспортировка плавучей атомной станции ”Академик Ломоносов” из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Подробнее






Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Реконструкция: смотрите, как министр Ааб, не протрезвев до конца, попался полиции

18.04.2018
Министр госуправления Яак Ааб попался в Тарту полиции, превысив скорость, а потом было установлено, что у министра присутствуют остаточные алкогольные явления. Вчера он ушел в отставку.
Подробнее


Глава ОЗХО опроверг заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка".

18.04.2018
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю сообщил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, не было найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом говорится в обращении Узюмджю к участникам заседания исполнительного совета ОЗХО. Документ опубликован 18 апреля на сайте организации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ