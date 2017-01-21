Сегодня в городе Кобленц Германии проходит когресс правых популистов Европы, на котором был замечен и эстонский флаг. В EKRE утверждаюyт, что они туда никого не посылали.

По словам председателя EKRE Марта Хельме, партия никого официально не отправляла на конгресс, и в правлении это даже не обсуждалось. Хельме добавил, что если там и есть кто-то из их партии или из молодежного движения "Синее пробуждение", то он там по своей личной инициативе.

Europe's far-right gathering in Koblenz, Germany, not far from Trump's ancestral home, to cheer his Inauguration pic.twitter.com/mssOJV4nxe

— Simon Shuster (@shustry) January 21, 2017

DW пишет, что около тысячи представителей европейских правопопулистских партий принимают участие в съезде фракции Европарламента "Европа наций и свобод", который начался в субботу в Кобленце. В ходе конгресса будут обсуждаться, в частности, выборы, которые пройдут в этом году в Германии, Франции и Нидерландах.

Первой на съезде выступила глава фракции, председатель Национального фронта Франции, кандидат в президенты Марин Ле Пен, объяснившая популярность правых в Европе реакцией граждан на "диктат либеральных элит".

Среди приехавших в Кобленц — голландский политик Герт Вилдерс и лидер итальянской правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини. С речью выступит и Фрауке Петри (Frauke Petry), одна из сопредседателей "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Целью фракции "Европа наций и свобод" объявлен развал еврозоны и Европейского Союза.

Открытие съезда сопровождалось демонстрацией против усиления правого популизма в Европе. По данным полиции, на нее вышли около 3 000 человек.