По словам председателя EKRE Марта Хельме, партия никого официально не отправляла на конгресс, и в правлении это даже не обсуждалось. Хельме добавил, что если там и есть кто-то из их партии или из молодежного движения "Синее пробуждение", то он там по своей личной инициативе.

Europe's far-right gathering in Koblenz, Germany, not far from Trump's ancestral home, to cheer his Inauguration pic.twitter.com/mssOJV4nxe

— Simon Shuster (@shustry) January 21, 2017