ФОТО: На климатическом саммите в Париже Ратас оказался за одним столом со Шварцнеггером, Гейтсом и Мэй

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который находится на климатическом саммите в Париже, во время обеда был размещен за одним столом с Арнольдом Шварцнеггером, Биллом Гейтсом и Терезой Мэй.

”Главной темой сегодняшней встречи стало обуздание климатических условий и адаптация к изменением. Обсуждаем, как вместе с предпринимателями и инвесторами поддержать развитие инноваций и технологий, повысить финансирование сферы и увеличить торговлю квотами на выброс”, — написал Ратас в соцсетях.



Премьер-министр Юри Ратас принимает участие в парижском саммите по проблемам изменения климата, который знаменует собой два года с момента заключения Парижского соглашения по климату, сообщила пресс-служба правительства.

В декабре 2015 года 195 стран, в том числе и Эстония, подписали Парижское соглашение по климату с целью ограничить выброс парниковых газов, чтобы не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚C по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.

Центральной темой сегодняшней встречи является борьба с изменениями климата и возможности адаптации к ним. Лидеры государств и правительств в Париже будут обсуждать, как предприятия и инвесторы могут поддержать развитие технологий и инноваций, как можно увеличить финансирование борьбы с климатическими изменениями и сделать более эффективной торговлю квотами на выбросы парниковых газов.

Инициаторами саммита стали президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким. В саммите примут участие более 50 глав государств или руководителей правительства, 1500 представителей гражданского общества, а также 700 журналистов. Будут представлены 130 стран мира.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию во втоник поздно вечером.