ФОТО: На кладбище в Маарду захоронили останки погибших солдат

Сегодня на мемориальном участке Маардуского кладбища состоялась церемония захоронения останков 71 солдата, погибшего в ходе Второй мировой войны. Останки солдат были обнаружены поисковиками отряда ”Вирония” и военно-исторического клуба ”Фронт Лайн” на территории Эстонии, сказано в пресс-релизе.

В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, руководитель Маардуской ветеранской организации, фронтовик Владимир Зайцев, российские дипломаты, различные представители ветеранских организации и поисковых отрядов, мэр и чиновники Маардуской мэрии и многочисленные жители города.