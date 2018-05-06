06.05.2018, 21:09

ФОТО: На кладбище в Маарду захоронили останки погибших солдат

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rus.delfi.ee
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Maardu kalmistul Foto: Pressifoto

Сегодня на мемориальном участке Маардуского кладбища состоялась церемония захоронения останков 71 солдата, погибшего в ходе Второй мировой войны. Останки солдат были обнаружены поисковиками отряда ”Вирония” и военно-исторического клуба ”Фронт Лайн” на территории Эстонии, сказано в пресс-релизе.

В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, руководитель Маардуской ветеранской организации, фронтовик Владимир Зайцев, российские дипломаты, различные представители ветеранских организации и поисковых отрядов, мэр и чиновники Маардуской мэрии и многочисленные жители города.

Депутаты Маардуского городского собрания, а именно лидер ”Избирательного союза Эдгара Сависаара” в Маарду Николай Дегтяренко и председатель правления Объединённой левой партии Эстонии Валев Калд почтили память погибших воинов и возложили венки к захоронению останков бойцов Красной армии.

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