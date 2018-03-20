ФОТО: На Горке поцелуев встретили весну

"И все равно на дворе — весна!" — заявил мэр Таллинна Таави Аас сегодня на горке Мусумяги, где под звуки музыки и пения состоялась встреча нового времени года. Правда, при этом он задался вопросом, а такую ли весну — снежную и морозную — мы так долго ждали?

И тем не менее, ничто не отвратит природу от пробуждения к жизни, а дыхание весны все равно явственно чувствуется. Мэр пожелал всем весеннего многоцветья и радостных дней.

Затем выступили хоры и оркестр полиции и погранохраны, протрубили пастушьи рога, возвещая день весеннего равноденствия. А сразу затем состоялись символические проводы первого весеннего солнца, потому что само светило так и не показалось из-за туч и снегопада.

Фото: Раэпресс





Фото: Раэпресс





Фото: Раэпресс





Фото: Раэпресс



