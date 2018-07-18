ФОТО: На Гонсиори запрещающий знак не останавливает ни пешеходов, ни водителей

В объектив камеры фотографа Delfi на перекрестке Гонсиори и Кивисилла попала интересная картина: несмотря на запрещающий знак, люди все-таки ходят по трамвайным путям и строительному объекту.

На перекрестке улиц Гонсиори и Кивисилла идет ремонт. Но строителям мешают постоянно игнорирующие запрещающие знаки пешеходы, а также водители. Несмотря на то, что временный и обозначенный переход находится в 15 метрах, для пересечения стройплощадки пешеходы все-таки используют трамвайные пути.

Вдобавок к тому, что идущие по трамвайным путям люди мешают строителям, они таким образом еще и подвергают свою жизнь опасности.

Улица Гонсиори закрыта на реконструкцию с 1 июня по 15 ноября.