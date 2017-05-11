ФОТО: На дне Финского залива обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой

Вблизи от линии Балтийского газопровода компании Nord Stream на дне Финского залива был обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой войны в исключительно хорошем состоянии. Самолет залегает на глубине 100 метров в западной части залива, сообщает YLE.

"При обнаружении бомбардировщик выглядел совершенно не поврежденным. Длина его примерно 11 метров, а размах крыльев — 18 метров", — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью компании Nord Stream Минна Сунделин.

Nord Stream 2

Морские археологи провели оценку находки. Речь идет об американском бомбардировщике Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc, который использовался во время войны, помимо прочих, и Советским союзом.

Находка находится примерно в километре от линии газопровода, поэтому она не повлияет на прокладку труб. При строительстве газопровода принимаются во внимание предметы, залегающие в 250 метрах и ближе от труб.

Nord Stream 2

Сведения об обнаруженном самолете переданы в Музейное ведомство страны, однако точное месторасположение не разглашается широкой публике.

По словам специалистов, эта находка — большая редкость, так как обычно падающие в море самолеты распадаются на множество частей. Чаще неповрежденными остаются затонувшие суда.

Nord Stream 2

Компания Nord Stream обследовала весь путь пролегания будущего газопровода. В ходе исследований на дне моря было найдено, например, деревянное торговое судно, затонувшее, по оценкам, в 18-ом веке.

Самую большую проблему для прокладки газопровода представляют снаряды, бомбы, мины и гранаты, времен двух последних мировых войн. Компании придется уничтожить порядка 50 снарядов на пути газопровода.

Если процесс получения лицензий пройдет по плану, то строительство газопровода начнется весной 2018 года из России по дну Финского залива в сторону Германии. Из Германии прокладка газопровода Nord Stream начнется зимой 2019 года.