21.04.2018, 14:50

ФОТО: На день открытых дверей в Рийгикогу пришли сотни человек


rus.delfi.ee
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Riigikogu lahtiste uste päev
Riigikogu lahtiste uste päevFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей.

В год культурного наследия гости смогли окунуться в прошлое вместе с сотрудниками Музея под открытым небом. О своей работе рассказал Центр консервации и оцифровки ”Kanut”. Морской музей Эстонии предложил семинары и представит выставку Летной гавани ”Сто лет под килем. История Эстонии в судах 1918–2018 гг.”. В ”Детской республике” Эстонского исторического музея вместе с друзьями можно было создать государство своей мечты и ознакомиться с классикой эстонской мультипликации. Посетить можно было и кукольный музей ”NUKU” и его семинар ”Игры NUKU”. Смотрите фото!

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