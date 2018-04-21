ФОТО: На день открытых дверей в Рийгикогу пришли сотни человек

Сегодня, 21 апреля, Рийгикогу отмечает свою 99-ю годовщину традиционным днем открытых дверей.

В год культурного наследия гости смогли окунуться в прошлое вместе с сотрудниками Музея под открытым небом. О своей работе рассказал Центр консервации и оцифровки ”Kanut”. Морской музей Эстонии предложил семинары и представит выставку Летной гавани ”Сто лет под килем. История Эстонии в судах 1918–2018 гг.”. В ”Детской республике” Эстонского исторического музея вместе с друзьями можно было создать государство своей мечты и ознакомиться с классикой эстонской мультипликации. Посетить можно было и кукольный музей ”NUKU” и его семинар ”Игры NUKU”. Смотрите фото!