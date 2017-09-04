ФОТО: Мусорный контейнер Минобра был до краев заполнен справочниками

В социальной сети распространяется фотография, на которой видно, что в находящийся поблизости от здания Министерства образования и науки на Тынисмяги контейнер для картонной и бумажной упаковки выброшены как энциклопедии, так и другие справочники. Такую картину увидел Индрек Суур вчера около семи часов вечера.

Руководитель общего отдела Министерства образования и науки Яан Лайдметс приносит извинения за произошедшее. "Министерство образования и науки приносит извинения за достойный сожаления инцидент, когда в находящийся рядом с нашим таллиннским представительством контейнер для макулатуры попали книги", — говорит Лайдметс. Он объясняет, что речь идет о произошедшей в ходе переноса рабочих мест человеческой ошибке, когда перепутали ящик с макулатурой и ящик с книгами и вместо первого попал в контейнер второй.

"Абсолютно ясно, что книгам не место в мусорном ящике или в контейнере для макулатуры. В свете произошедшего мы еще раз попросим всех коллег быть внимательными, не говоря уже о том, что относиться к книгам с подобающим уважением. Для оказывающихся ненужными книг тоже всегда можно найти новых пользователей — это мы до сих пор и старались делать. К сегодняшнему утру книги забрали из контейнера, и мы обещаем, что больше таких ошибок не будет", — констатирует Лайдметс.