25.11.2018, 21:59

ФОТО: Морская форель рекордных размеров была поймана сегодня на блесну недалеко от Таллинна

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Морская форель рекордных размеров была поймана сегодня на блесну недалеко от Таллинна
Lugeja foto

Морскую форель, весом 8.6 килограмм и длиной 91 сантиметр, поймал сегодня на спиннинг неподалеку от Таллинна рыболов-любитель Юрген Орг.

Известно, что в недавнем прошлом на блесну попадались морские форели и большего веса, но по длине они проигрывали трофею Орга.

По словам рыболова, на то, чтобы вытащить рыбу на берег, у него ушло около пяти минут.

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