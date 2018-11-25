ФОТО: Морская форель рекордных размеров была поймана на блесну недалеко от Таллинна(20)
Морскую форель, весом 8.6 килограмм и длиной 91 сантиметр, поймал в воскресенье на спиннинг неподалеку от Таллинна рыболов-любитель Юрген Орг.
Морскую форель, весом 8.6 килограмм и длиной 91 сантиметр, поймал в воскресенье на спиннинг неподалеку от Таллинна рыболов-любитель Юрген Орг.
Известно, что в недавнем прошлом на блесну попадались морские форели и большего веса, но по длине они проигрывали трофею Орга.
По словам рыболова, на то, чтобы вытащить рыбу на берег, у него ушло около пяти минут.
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