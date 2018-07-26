26.07.2018, 10:21

ФОТО: Монумент Свободы вновь ремонтируется: работы продлятся до конца октября

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rus.delfi.ee
EST 29
Galerii: 14 pilti
Foto: Andres Putting

Riigi Kinnisvara AS производит ремонт монумента Свободы на площади Вабадузе в Таллинне.

Работы должны закончится к концу октября.

Кроме самого монумента, в порядок будет приведена и прилегающая к нему лестница.

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