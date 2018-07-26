ФОТО: Монумент Свободы вновь ремонтируется: работы продлятся до конца октября

Riigi Kinnisvara AS производит ремонт монумента Свободы на площади Вабадузе в Таллинне.
Работы должны закончится к концу октября.
Кроме самого монумента, в порядок будет приведена и прилегающая к нему лестница.
Riigi Kinnisvara AS производит ремонт монумента Свободы на площади Вабадузе в Таллинне.
Работы должны закончится к концу октября.
Кроме самого монумента, в порядок будет приведена и прилегающая к нему лестница.
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