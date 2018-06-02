02.06.2018, 12:50

ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

 (12)
rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста
Foto: Andres Putting

Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

02.06.2018
Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
Подробнее


ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

02.06.2018
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
Подробнее



ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

02.06.2018
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Контавейт выиграла первую партию у Квитовой на тай-брейке

02.06.2018
В третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) играет с 28-летней чешкой Петрой Квитовой (WTA 8). Первую партию выиграла на тай-брейке Контавейт - 7:6 (8:6)
Подробнее

ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

02.06.2018
Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".
Подробнее

По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

02.06.2018
Немецкий производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты измерения вредных выбросов двигателей — WLTP и RDE, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Подробнее