02.06.2018, 12:50

ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста
Foto: Andres Putting

Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".

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