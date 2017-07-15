ФОТО: Министр Кадри Симсон впервые в жизни прыгнула с парашютом

В субботу министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон впервые в жизни прыгнула с парашютом. Она совершила прыжок в тандеме с инструктором Танелем Вийна в лагере Parasummer.

Прыжок был совершен с высоты 4 км в небе над Пярну. Сразу после министра в небе демонстрировали свои навыки военнослужащие-десантники.

Прежде, чем принять решение Симсон узнала, может ли она, как министр, вообще заниматься чем-то настолько экстремальным. Как оказалось, может. Что она и сделала.

