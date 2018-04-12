ФОТО: Михаил Кылварт разговаривает за рулем по мобильному телефону

Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как председатель Таллиннского горсовета Михаил Кылварт, управляя автомобилем, разговаривает по мобильному телефону.

”В четверг на перекрестке Тулика, Эндла и Сыпрузе в Таллинне я увидел Михаила Кылварта, который во время управления автомобилем разговаривал по мобильному телефону”, — написал он.

Кылварт признал, что, действительно, в тот день разговаривал за рулем по телефону. ”Мне жаль, что в тот день я ответил за звонок по не терпящему отлагательств делу и не воспользовался handsfree”, — сказал политик Delfi.

”Использовать телефон за рулем таким образом неправильно”, — признал он.