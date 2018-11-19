19.11.2018, 12:00

ФОТО: Миграционный пакт ООН могут отправить на обсуждение в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве, Каллас также не в восторге

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rus.delfi.ee
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Foto: Tiit Blaat

Сегодня по предложению Евгения Осиновского была собрана необходимая 21 подпись для инициирования законопроекта о миграционном пакет ООН в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве от такого поворота событий.

Фракция Isamaa в Рийгикогу вновь обсудила вопрос миграционного пакта ООН и осталась при своем мнении, что подписание пакта не выгодно для Эстонии. Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер сообщил Delfi, что они не поддерживают передачу решения о подписании пакта в Рийгикогу.

Сеэдер заявил, что Isamaa в бешенстве — у них за спиной работу правительства хотят повесить на парламент. Isamaa также сообщила, что не поддержит пакт на голосовании в Рийгикогу.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала Delfi, что текущая ситуация — это камень в огрод правительства. Она подчеркнула, что подобные решения должны приниматься в правительстве, а не в парламенте.

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Ранее председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в утренней программе на Vikerraadio заявил, что одно из возможных решений правительственного кризиса — доверить принятие решения по миграционному пакту ООН Рийгикогу. Миграционный пакт поступит в Рийгикогу в форме законопроекта. Осиновсикй подтвердил, что текст уже находится на согласовании в Министерстве иностранных дел.

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