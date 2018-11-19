ФОТО: Миграционный пакт ООН могут отправить на обсуждение в Рийгикогу. Isamaa в бешенстве, Каллас также не в восторге

Фракция Isamaa в Рийгикогу вновь обсудила вопрос миграционного пакта ООН и осталась при своем мнении, что подписание пакта не выгодно для Эстонии. Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер сообщил Delfi, что они не поддерживают передачу решения о подписании пакта в Рийгикогу.

Сеэдер заявил, что Isamaa в бешенстве — у них за спиной работу правительства хотят повесить на парламент. Isamaa также сообщила, что не поддержит пакт на голосовании в Рийгикогу.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала Delfi, что текущая ситуация — это камень в огрод правительства. Она подчеркнула, что подобные решения должны приниматься в правительстве, а не в парламенте.

Кристен Михал также осудил решение правительства: "Правительство предлагает — решайте за нас! Правительство получает зарплату за принятие решений. Данное правительство делать это не в состоянии". Михал также раскритиковал Юри Ратаса, который, будучи премьер-министром, не смог принять решение.