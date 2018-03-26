ФОТО: МИД объяснил, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил на пресс-конференции, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ.

”К совместной акции присоединилось более половины стран ЕС. Мы хотим, чтобы Россия вела с Великобританией открытое сотрудничество. Это сотрудничестве неизбежно необходимо, чтобы установить личности, ответственные за это преступление (отравление Скрипаля — прим.ред.)”, — сказал Миксер.

”Процитирую заявление Верховного совета Европы, который согласился с оценкой Великобритании, что с большой долей вероятности за атакой стоит Россия. Если что-то крякает как утка и переваливается как утка, то, вероятно, это и есть утка”.

Миксер подтвердил, что Эстония высылает военного атташе РФ в связи с неподобающим для дипломата поведением: ”Ноту мы передали, у него есть неделя, чтобы покинуть страну. В четверг правительство обсудит установление санкций в отношении людей из списка Магнитского”.