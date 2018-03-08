ФОТО: Между Хийумаа и Сааремаа открыли ледовую дорогу

Утром 8 марта между Хийумаа и Сааремаа была открыта официальная ледовая дорога Тяркма-Трийги, которая стала четвертой за нынешнюю зиму.
При движении по ледовым дорогам людям следует быть предельно осторожными.
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Утром 8 марта между Хийумаа и Сааремаа была открыта официальная ледовая дорога Тяркма-Трийги, которая стала четвертой за нынешнюю зиму.
При движении по ледовым дорогам людям следует быть предельно осторожными.
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