08.03.2018, 17:40

ФОТО: Между Хийумаа и Сааремаа открыли ледовую дорогу

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rus.delfi.ee
EST 6
Jäätee Triigi Tärkma
Foto: Irina Mägi

Утром 8 марта между Хийумаа и Сааремаа была открыта официальная ледовая дорога Тяркма-Трийги, которая стала четвертой за нынешнюю зиму.

При движении по ледовым дорогам людям следует быть предельно осторожными.

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