ФОТО: Метель сделала свое дело: был закрыт труднопроходимый участок Таллиннской окружной дороги

Обрушившиеся в среду вечером на Эстнию метель и штормовой ветер вынудили примерно на час закрыть участок Таллиннской окружной дороги.

Центр дорожной информации в 00:45 сообщил, что участок дороги в Харьюмаа в начале Таллиннской окружной дороги (участок 0,6-2,8 км) в связи со сложными дорожными условиями закрыт. Объезд был организован через шоссе Таллинн-Нарва — шоссе Нехату-Лоо-Лагеди и шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги. Путь через них удлиняется на 9 км. Час спустя Центр дорожной информации сообщил, что участок не закрыт, но движение там нарушено и объезд рекомендуется.