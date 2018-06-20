ФОТО: Мэры трех столиц отмечают 100-летие Латвийской Республики

Мэры Таллинна и Вильнюса по приглашению мэра Риги Нила Ушакова отмечают сегодня в столице Латвии 100-летие этого государства вместе с гостями из других породненных с Ригой городов, сообщает Раэпресс.

На трехсторонней встрече мэры столиц трех Балтийских государств продолжили обсуждение вопросов, дискуссию по которым они начали 15 мая в Таллинне: организация транспорта, проекты развития городов, финансирование инвестиций Евросоюзом в течение следующего финансового периода и пр.

Как отметил мэр нашей столицы Таави Аас, Таллинн в качестве члена правления влиятельной организации крупных городов Европы "EUROCITIES" имеет большую возможность воздействовать на принятие решений, представляя, в том числе, и интересы столиц-соседей. Он выразил также удовлетворение тем, что контакты и сотрудничество чиновников в самых разных областях теперь дополняются диалогом на политическом уровне.