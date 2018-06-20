20.06.2018, 21:00

ФОТО: Мэры трех столиц отмечают 100-летие Латвийской Республики

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Мэры трех столиц отмечают 100-летие Латвийской Республики
Фото: Раэпресс

Мэры Таллинна и Вильнюса по приглашению мэра Риги Нила Ушакова отмечают сегодня в столице Латвии 100-летие этого государства вместе с гостями из других породненных с Ригой городов, сообщает Раэпресс.

На трехсторонней встрече мэры столиц трех Балтийских государств продолжили обсуждение вопросов, дискуссию по которым они начали 15 мая в Таллинне: организация транспорта, проекты развития городов, финансирование инвестиций Евросоюзом в течение следующего финансового периода и пр.

Как отметил мэр нашей столицы Таави Аас, Таллинн в качестве члена правления влиятельной организации крупных городов Европы "EUROCITIES" имеет большую возможность воздействовать на принятие решений, представляя, в том числе, и интересы столиц-соседей. Он выразил также удовлетворение тем, что контакты и сотрудничество чиновников в самых разных областях теперь дополняются диалогом на политическом уровне.

После обеда мэры возложили букеты цветов национальных флагов погибшим в Освободительной войне в Латвии к подножию монумента Свободы. Вечером мэры будут присутствовать на праздничном концерте с участием венских филармоников и меццо-сопрано Элины Гаранча, которая родом из Риги.

Три мэра договорились о встречах в каждой из столиц в Таллинне 15 мая. Следующая встреча пройдет в начале сентября в Вильнюсе. Там состоится и концерт оркестров трех городов.

Фото: Раэпресс


Фото: Раэпресс


Фото: Раэпресс
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